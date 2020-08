De mystérieuses graines envoyées à des particuliers depuis la Chine interpellent les autorités

Depuis la fin juillet, des sachets de semences en provenance de Chine sont envoyés à des particuliers aux Etats-Unis, au Canada mais aussi au Royaume-Uni et en France. Sauf que ces anonymes n'ont jamais commandé ces graines. Un mystère qui interpelle les autorités. Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture nous invite à ne surtout pas les semer.

"Ces semences d’origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s’avérer être des plantes invasives", souligne les autorités françaises.

Ne surtout pas semer les graines

Le ministère explique la procédure à suivre si on reçoit un tel colis. Il nous est demandé "de les placer dans un sac plastique et de jeter ce sac hermétiquement clos" dans la poubelle d'ordures ménagères. Avant de les jeter, nous pouvons envoyer des photos des bordereaux d'envoi des emballages et des sachets contenant les graines à la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l’Agriculture dont voici l'adresse : bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr.

Si vous touchez les semences, il est recommandé de bien vous laver les mains, et de désinfecter tout objet ayant été en contact avec elles.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service régional de l’alimentation de votre DRAAF.

Arnaque du "brushing" ?

Ces mêmes consignes ont été publiées par les services de l'Agriculture de plusieurs Etats américain, Louisiane, Virginie ou encore Ohio. Pour le moment, les motivations derrière ces envois restent obscures. Mais selon les services de police de l'Ohio, ces envois pourraient liés à une forme d'escroquerie au e-commerce.

En effet, il pourrait s'agir de "brushing", une technique déloyale qui consiste à améliorer les évaluations d'un produit en générant de fausses commandes. L'expéditeur utilise votre adresse pour envoyer une marchandise de faible valeur, et ensuite écrit, en votre nom, un avis positif sur un site de e-commerce.