Si vous voulez visiter la centrale nucléaire de Fessenheim, les inscriptions c'est maintenant !

La plus ancienne centrale nucléaire française, la centrale de Fessenheim a fermé ses portes en 2020. Elle est actuellement en phase de démantèlement. Des visites seront proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Il faut s'inscrire avant le 15 août sur le site d'EDF.

Inscriptions avant le 15 août

Ces visites guidées et commentées de la centrale doivent durer environ 2h. Elles sont réservées aux personnes de plus de 12 ans. D'autres visites sont prévues en octobre et en décembre, là aussi sur inscription préalable. Des animations dès 6 ans sont aussi prévues à l'espace Odysselec Fessenheim.