Sièges, hublots, bar, hélices : et si vous vous offriez un petit morceau d'Airbus A380 ?

Des pièces exceptionnelles et des acheteurs potentiels issus des quatre coins du monde. Airbus et le commissaire-priseur toulousain Marc Labarbe organisent les 13, 14 et 15 octobre une vente aux enchères exclusivement consacrée à l’A380.

L'avionneur a récupéré un appareil qui arrivait en fin de vie : certains morceaux ont été sauvés avant le démantèlement. 380 lots et 500 pièces seront ainsi proposés à la maison de vente de Marc Labarbe, quartier St-Aubin à Toulouse, et sur internet. Depuis lundi, les curieux et les passionnés d'aéronautique sont invités à venir voir à quoi ressemblent les objets proposés.

Une vente pour les passionnés

Des passionnés comme Bertrand qui a passé 40 ans à travailler au service qualité d'Airbus. Ce retraité qui sillone les allées en quête d'un nouveau hublot : « J’ai déjà un hublot dans mon bureau, pourquoi ne pas essayer d’en avoir un deuxième ? J’ai eu la chance de voyager à bord de l’A380 au cours d’un vol organisé pour les collaborateurs d’Airbus. C’est un avion incroyable, en le voyant de l’extérieur, vous ne pouvez pas imaginer comme il est silencieux et confortable. »

Bertrand est un ancien salarié d’Airbus © Radio France - Claudia Calmel

Des coffres à bagages, des panneaux « sortie de secours », des mégaphones, l'uniforme orange du pilote d'essai du 1er A380, des manettes de pilotage et de nombreux autres objets seront proposés : il y en aura 500 au total. Les mises à prix démarreront à quelques dizaines d’euros et dépasseront plusieurs milliers pour les pièces les plus rares.

Une des vitrines d’exposition © Radio France - Claudia Calmel

Isabelle travaille à Airbus et est venue voir des sièges qu'elle imagine déjà chez elle, sous sa pergola : « Ce sont ces sièges que j’ai repérés, mais je ne voudrais pas trop en faire la publicité : j’ai peur de la concurrence ! L’A380 est un avion mythique, il a fait rêver beaucoup de monde. »

Isabelle, salarié d’Airbus qui souhaiterait acheter des sièges d’A380 © Radio France - Claudia Calmel

Des acheteurs potentiels de 47 pays

La pièce qui pourrait affoler les compteurs de cette vente aux enchères, c'est un bar de première classe. Une pièce imposante estimée à environ 30.000 euros.

Marc Labarbe, le commissaire-priseur qui organise la vente © Radio France - Claudia Calmel

A priori, ce genre de pièce ne semble pas très facile à caser dans un intérieur, mais Me Marc Labarbe, le commissaire-priseur qui va diriger la vente n’est pas inquiet : l’Airbus A380 est un avion star, qui a de très nombreux fans : « Quand on le regarde, on se demande comment un tel mastodonte peut tenir en l'air. C’est un avion démesuré, mais c’est ce qui fait tout son charme. Il n’a pas le design du Concorde, mais il a la beauté du mastodonte. Et il existe aujourd'hui de vrais passionnés d'A380. Vous avez des gens qui veulent se marier à bord de l'A380, il y a des gens qui veulent faire des conférences à bord d'un A380. Et pour les gens qui travaillent en plus chez Airbus, c’est un avion de référence aussi. A l’heure où je vous parle, on a 47 pays connectés sur la vente. Il y a bien sûr l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, les États-Unis, la Chine. Mais après, on a aussi des pays un peu plus « exotiques » ou inhabituels : le Népal, les Philippines, on a bien sûr les pays arabes comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou le Bahreïn. Mais je pense que d'ici le début de la vente, d’autres pays viendront se greffer à cette liste. »

Les bénéfices de cette vente aux enchères consacrée à l’Airbus A380 seront reversés à la Fondation Airbus et à l’association AIRitage, qui utilisera cet argent pour ses actions de préservation du patrimoine aéronautique.

