Simone, la voix de la SNCF, de passage dans les gares de Lille !

Nous l'entendons à chaque fois que nous prenons le train ! Simone Hérault est la voix de la SNCF depuis 36 ans. Ce jeudi, elle était de passage à Lille presque incognito. Elle est allée à la rencontre des personnels des gares Lille-Flandres et Lille Europe.

Qui ne s'est jamais demandé qui se cachait derrière la fameuse voix de la SNCF ? Et bien, cette femme s'appelle Simone Hérault et depuis 1981, c'est elle qui enregistre les annonces diffusées chaque jour dans toutes les gares de France.

Hier, Simone a fait escale à Lille. Bien sûr, elle est arrivée en TGV. Alors la première chose qu'elle a entendu une fois à quai...c'est sa voix !

Direction la gare Lille-Flandres, pour rencontrer quelques collègues de la SNCF. Simone est attendue dans la régie : le cœur du réacteur, juste au-dessus du grand hall. C'est là que chaque jour des opérateurs gèrent non-stop l'arrivée et le départ de 250 trains. C'est aussi depuis ces bureaux que sont diffusés les messages que Simone enregistre régulièrement dans des studios dédiés à Saint-Denis, en région parisienne. Et il faut dire que depuis son arrivée dans l'entreprise, la technique a bien changé.

Mais aujourd'hui, la voix de la SNCF, la vraie, est sur place. Simone profite de sa présence pour faire une annonce en direct, spécialement pour les voyageurs de Lille-Flandres.

En direct de la régie, Simone lit un message personnalisé pour les voyageurs qui attendent leur train en gare de Lille-Flandres. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour quelques minutes, Simone se transforme ensuite en coach vocal pour les opérateurs de la régie comme Victor... Les jours de grosse perturbation, c'est lui qui prend le micro pour informer les voyageurs...

"C'est très enrichissant. Nous on ne prend la main qu'en cas de vrais problèmes, et il y a toujours du stress. C'est une personne calme et posée. A ce niveau là, on a beaucoup à apprendre de Simone !" Victor, annonceur SNCF