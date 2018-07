Saint-Germain-de-la-Coudre, France

Vous connaissez surement sa voix, mais n'avez peut-être jamais vu son visage. Simone Hérault enregistre depuis 37 ans les messages diffusés en gare, à bord des trains, mais aussi sur les répondeurs téléphoniques de la SNCF. Ce qui en fait une des voix les plus connues de France. "On a calculé, à la louche, le nombre de messages diffusés dans les gares, on est a un bon milliard et demi", s'amuse-t-elle.

Et en ces périodes de vacances, ce sont des millions de passagers qui entendent chaque jour sa voix. "Je suis absolument ravie d'accompagner ces voyageurs. Je suis fière de leur souhaiter un beau voyage, et la bienvenue dans la ville de leur vacances. C'est une mission fort agréable."

Des situations parfois insolites

En étant diffusée dans toutes les gares de France, il arrive parfois des situations amusantes. Comme ce jour, où Simone Hérault est au bord du quai, à Paris, prenant la direction de Saint-Germain-de-la-Coudre (à la frontière de la Sarthe et de la Mayenne), où elle possède une maison secondaire, pour quelques jours de vacances. Sur le quai, un homme semble s'allumer une cigarette. "A ce moment là, j'entend diffuser une de mes annonces, "Madame, Monsieur, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans l'enceinte de la gare", et j'ai vu mon petit monsieur qui était tout confus, il a vraiment cru que je l'avais vu." Lors de ses trajets en TGV, Simone prend toujours la peine de s'arrêter auprès des agents de la SNCF.

Et la voix de la SNCF de souhaiter de belles vacances à tous les auditeurs de France Bleu, dans la vidéo si dessous.

Pour accompagner les voyageurs pendant les vacances, Simone, la voix de la SNCF, arrive sur les réseaux sociaux. L'entreprise a lancé depuis début juillet un Hashtag sur Twitter, #AlloSimone. Les usagers sont invités à faire remonter les mauvaises informations en gare, pour permettre aux équipes d'y remédier.