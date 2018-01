Sirine est le premier bébé de l'année dans le Nord Franche Comté

Par Emilie Pou, France Bleu Belfort-Montbéliard

Elle s'appelle Sirine et pèse 2 kilos 690. Cette petite puce est le premier bébé de l'année dans le Nord Franche Comté puisqu'elle est arrivée à 5h03 ce lundi à l’hôpital de Trévenans. Un premier enfant pour son papa et sa maman Samia et Adil.