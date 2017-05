C'est la première fois que ce zoo accueille cette espèce mythique ! Il s'agit d'une mère âgée de 8 ans et de ses jeunes enfants nés en juin 2015. Un espace végétalisé de 3000m2 leur est dédié spécialement adapté aux besoins de ce félin.

La famille de félin est arrivée le 26 avril dernier en provenance du Safari de Peaugres en Ardèche. Un parc spécialisé dans la reproduction de cette espèce mythique et très menacée.

premier enclos à guépards © Radio France - Charlotte Couratin

Une grande famille

Un groupe de 6 guépards : la mère, Tamika, âgée de 8 ans et ses cinq petits (XL, Xtra, Xena, Xenon et Xeres).

La famille de six guépards au Zoo de la Barben © Radio France - Charlotte Couratin

Pour leur arrivée, le zoo s'est agrandit. 3 000 m² végétalisés ont été adaptés aux besoins de ces nouveaux pensionnaires. "C'est une espèce qui aime se mettre en hauteur. Nous leur avons donc créé une bute au milieu de leur enclos pour qu'ils puissent surplomber leur parc", explique Louis Pons, co-gérant du zoo.

Cette arrivée est un réel événement pour le zoo qui accueille cette espèce mythique pour la première fois. "On a ouvert un nouvel espace pour les visiteurs. C'est un véritable agrandissement du parc".

3000 m2 végétalisés ont été adapté a leur besoin © Radio France - charlotte couratin

Les guépards dans le collimateur

Dans les prochains jours, les soigneurs animaliers étudieront la réaction des six guépards. "Il est important qu'ils ne stressent pas et qu'ils gardent leur complicité comme dans l'ancien parc", commente Mathieu, soigneur des carnivores.

La responsable zoologique fera également attention à leur nutrition. "Il est important qu"ils mangent bien. Ils se nourrissent uniquement de viande fraîche. Ils sont très sensibles à la digestion. Il faut des livraisons spéciales de viandes fraîches tous les jours. La gestion sera plus compliquée", explique Adeline, responsable zoologique et pédagogique.

Le guépard : médaille d'or du sprint

Ce félin africain est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Il peut atteindre les 110km/h mais cela sur quelques centaines de mètres seulement. Il n'est pas très endurant, sa température corporelle monte rapidement et ses muscles se tétanisent.

Le nouveau parc dédié aux guépards © Radio France - Charlotte Couratin

Une espèce ménacée

En 2016, il ne restait plus que 7 100 d'entre eux en Afrique et 49 en Iran.

Ceci est dû à la raréfaction de leur habitat et des proies, liée principalement à l’activé humaine. De plus, cette espèce est depuis longtemps chassée et braconnée pour sa fourrure.

Les zoos se mobilisent

Les zoos d'Europe ont mis en place un Programme d'Elevage Européen : les échanges d'animaux entre les parcs ainsi que la reproduction sont gérés de manière très rigoureuse.