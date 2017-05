Six jours à pédaler pour un nouveau record : Pascal Pich à la Foire de Paris

Le quintuple champion du monde d'ultra-triathlon Pascal Pich pédale sur un home trainer à la foire de Paris depuis le lundi 2 mai jusqu'au lundi 8 mai. Objectif: battre un nouveau record et atteindre les 2878 kilomètres.

Il pédale non-stop depuis 5 jours, et ce n'est pas fini ! Pascal Pich tente pour la deuxième fois de battre le record du monde des 6 jours sur un home trainer à la Foire de Paris.

Le premier coup de pédale était le 2 mai dernier à 14h30, le dernier devrait avoir lieu lundi 8 mai à 14h30 avec comme objectif de dépasser les 2878 kilomètres.

Pour cela : 20 heures de vélo par jour, 4 heures de sommeil et beaucoup, beaucoup de mental explique le sportif.

Le deuxième jour ce défi, ça ne se passait pas très bien, j'ai envoyé un texto à ma femme en lui disant 'j'en ai marre, je prends ma retraite ça va bien les bêtises...' mais elle me connaît bien, m'a dit de me calmer et de me re concentrer et effectivement c'est reparti ! Là ça va, je devrais y arriver." Pascal Pich interrogé au milieu de quatrième jour de défi.