Ski alpinisme : Samuel Equy bat le record Chamonix-Zermatt en 14h54, en duo avec Benjamin Védrines

L'isérois Samuel Equy (avec le casque) et Benjamin Védrines, tout sourire, après leur exploit lundi sur la Haute Route entre Chamonix et Zermatt

L'Isérois Samuel Equy, champion du monde par équipe en ski alpinisme, vient de battre ce lundi de Pâques, un record mythique, celui de la Haute Route entre Chamonix et Zermatt, le raid à skis le plus célèbre des Alpes, qui relie les deux capitales historiques de l'alpinisme.

Plus de 8000 mètres de dénivelé en moins de 15 heures

Les deux hommes ont parcouru les 110 kilomètres et 8000 mètres de dénivelé en moins de 15 heures, 14 heures et 54 minutes exactement. Le précédent record, établi en 2016 par Bastien Fleury et Olivier Meynet, était de 16H35. Un raid que le commun des mortels effectue en six ou sept jours. Pour cet exploit, Samuel Equy était en compagnie Benjamin Védrines, l'un des meilleurs alpinistes actuels, originaire de la Drôme et qui habite dans les Hautes-Alpes.

Equy-Védrines, les yeux fixés sur un même objectif ! - @Montaz Rosset Studio

Equy-Védrines : la cordée magique

Benjamin Védrines a multiplié les exploits cet hiver : hivernale express aux Grandes Jorasses, trilogie en ski alpinisme aux Ecrins ou encore traversée du Queyras en deux jours.

Prochain objectif pour Samuel Equy : gagner la Mezzalama, le 22 avril prochain, une course de ski alpinisme en Italie sur les pentes du Mont Rose, avec Mathéo Jacquemoud et Xavier Gachet.

Inauguré en 1903 par des membres de la Compagnie des guides de Chamonix, l'itinéraire, entre les deux églises de Chamonix et de Zermatt, offre des vues splendides sur des lieux spectaculaires, du Bassin d’Argentière jusqu’au pied du Cervin. Mais pas certain que nos deux "supermen" aient eu beaucoup le temps de les admirer !

En pleine action ! - @Montaz Rousset Studio

