Ski alpinisme : le groupe excellence de la FFCAM se lance à l'assaut des montagnes du Tadjikistan

Ils sont 10, 2 femmes et 8 hommes, sélectionnés au sein du groupe Excellence de ski alpinisme de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Ils s'envolent ce dimanche pour le Tadjikistan et ses montagnes très peu explorées à ski. Un périple en autonomie de 10 jours.