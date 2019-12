Ski en sous-vêtements en Savoie pour la bonne cause !

Sainte-Foy-Tarentaise, France

Elles n'ont pas froid aux yeux ! Sophie, Claire et Leticia vous attendent à partir de 14h30 ce mercredi pour la "Charity underwear ski run". L'argent collecté est intégralement reversé à la recherche sur le cancer, Médecins sans frontières et les Amis de la Terre.

Déjà 55 personnes intéressées pour participer

Les trois amies Britanniques sont comme chez elles à Saint Foy Tarentaise : "C'est notre deuxième maison, une petite station familiale, amicale où tout le monde est le bienvenu".

Depuis 20 ans, elles skient habillées mais ce mercredi 1er janvier, c'est la version "no doudoune", en sous-vêtements, avec le risque de finir au rayon surgelé. "On prendra un verre de Génépi au début et à l'arrivée". Ce qui leur donne chaud au cœur, ce qui prend le dessus sur les dessous, c'est surtout l'enjeu caritatif.

Un challenge qui devrait avoir un gros impact

Les frileux peuvent aller se rhabiller. Le trio est "hyper-motivé". Leticia Salmon est l'organisatrice en chef : "C'est un challenge ! On voulait que les gens se rappellent pourquoi ils le font. Et si vous oubliez, le froid en sous-vêtements va vous le rappeler. On voulait aussi avoir un gros impact. C'est une première, quelque chose de nouveau et de différent." Et aussi "un bon moyen de commencer la nouvelle année et d'aider le monde" rajoute Sophie.

Allez hop ! Tout schuss ! - Leticia Salmon

Ce n'est pas réservé aux femmes !

Pourquoi avoir choisi ces trois causes ? Les trois femmes s'impliquent : "On a tous dans nos proches, dans nos familles, des personnes affectées par le cancer. L'environnement, on voit qu'il y a urgence, notamment avec de moins en moins de neige dans les Alpes par exemple. Et on est aussi sensibles au sort des migrants qui ont besoin de Médecins sans frontières. Tout l'argent est reversé à ces associations."

Précision importante : ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Les hommes et les enfants sont les bienvenus.

► Le rendez-vous est au sommet des Marquises ce mercredi 1er janvier 2020 à 14 h 30. Vous donnez 10 euros... et même plus si vous voulez !

Et comme promis, vous aurez droit à un petit coup de Génépi au départ pour vous donner du courage.

► Les Underwears Women sont très open. Si vous avez un peu peur du froid, vous pouvez quand même donner. Descendre en short et tee-shirt. Ou parrainer un participant.