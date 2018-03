Verthemex, France

L’environnement est une vraie préoccupation pour Ophélie David depuis plusieurs années. Pour compenser ce qu’on appelle « l’emprunte carbone d’un voyage », sa philosophie c’est « un billet d’avion : un arbre planté ».

Le problème c’est que le jardin de ses parents en Corse n’est pas extensible et qu’elle y a déjà planté de très nombreux arbres fruitiers. Alors pour son voyage en Corée pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang, la championne a choisi de passer par une association. C’est donc via l’association Reforestaction que la skieuse a fait planter six arbres à Verthemex en Savoie.

Pour rappel, en Corée du sud, la skieuse s'est blessée au genou gauche lors d'un entraînement et elle a dû déclarer forfait au dernier moment.

L'idée c'est que ce petit geste inspire d'autres sportifs ou même d'autres personnes sensibles à l'environnement © Radio France - Anabelle Gallotti

« Un petit geste simple, très simple, trois clic sur internet et un beau geste pour les générations futures ».

De son côté, pour cette action l’association estime que les bénéfices du projets sont les suivants :