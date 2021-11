Ski nordique : Bessans ouvre dès le 6 novembre grâce à la technique du snowfarming

Les sommets sont à peine blancs et pourtant vous pourrez dès le week-end prochain chausser les skis à Bessans ! Une boucle de près trois kilomètres ouverte aux fondeurs et biathlètes à partir du samedi 6 novembre. Si la station de Haute-Maurienne est la première en France à dégainer, c'est grâce à la technique du snowfarming pratiquée depuis ici quatre ans, de la neige de l'hiver dernier conservée sous un tas de sciure.

Une perte de volume de 23%

Malgré une couche de sciure d'une quarantaine de centimètres qui permet d'atténuer les effets de la chaleur pendant l'été, il est impossible de conserver l'intégralité du volume de neige stocké pendant l'hiver. Cette année, il est en baisse de 23%. "On travaille avec une société équipée de drones avec GPS" explique Laurent Vidal, le directeur de la station et des services techniques de Bessans, "nous avions 14.000 mètres cubes de neige stockée, et nous en avons conservé un peu moins de 11.000. C'est une donnée importante car elle nous permet d'estimer de façon précise le linéaire de piste que l'on pourra enneiger dans quelques jours".

Sur les 14.000 mètres cubes de neige stockés, 11.000 ont pu être conservés cet été. © Radio France - Nicolas Peronnet

A partir de mercredi, une piste de près de trois kilomètres sera tracée et enneigée à proximité du stade de biathlon afin d'accueillir dès samedi les premiers pratiquants de la saison et des athlètes de haut-niveau. Des sections des équipes de France de ski de fond, biathlon et combiné nordique ont déjà réservé leurs créneaux.

Le stade de biathlon de Bessans © Radio France - Nicolas Peronnet

"Pas une course à l'ouverture avec les autres stations". Le maire de Bessans Jérémy Tracq

Bessans n'est pas la seule station des Alpes à recourir à la technique du snowfarming. Le Grand-Bornand ou encore les Saisies l'utilisent également depuis plusieurs années. "Ce n'est pas une course à l'ouverture avec les autres stations" explique le maire de Bessans Jérémy Tracq, qui reconnait toutefois des enjeux non négligeables, "les retombées économiques directes avec la vente de forfaits, les retombées indirectes pour les acteurs de la station ouverts à cette période, et également un enjeu d'image car on parle de Bessans dès le milieu de l'automne. C'est toujours bien de faire partie des premiers tout en utilisant des techniques novatrices et respectueuses de l'environnement".

A Bessans, le coût de l'opération est estimé à 26.000 euros, dont près de la moitié consacré à l'achat de la sciure.