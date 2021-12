Sky, la nouvelle recrue du groupe cynotechnique des pompiers du Gard

On dirait une peluche. Sky est le nouveau chien du groupe cynotechnique des pompiers du Gard. Ce berger belge malinois, âgé de deux mois et demi va prendre le relais de Fou, parti à la retraite à onze ans avec les honneurs. Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, Fou a en effet obtenu la médaille départementale du SDIS et a été nommé au grade de caporal pour tous les services rendus au cours de sa longue carrière. A Sky maintenant de faire aussi bien.

Un binôme inséparable

Le jeune chiot va être formé pendant deux ans et demi à rechercher des personnes disparues ou ensevelies sous les décombres. Un travail effectué avec son binôme, pompier à la caserne de Tresques. C'est ensemble qu'ils passeront les examens qui lui permettront d'intervenir sur le terrain. Huit binômes composent actuellement le groupe cynotechnique des pompiers du Gard.