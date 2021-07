Soa, femelle propithèque née à la Citadelle de Besançon, est partie pour l'Angleterre

Encore un départ au Muséum de la Citadelle de Besançon. Après le dernier lion fin mai 2021, c'est une femelle propithèque qui a quitté la Franche-Comté.

Un départ pour l'Angleterre

Dans le cadre du programme européen de sauvegarde des propithèques couronnés, et sur recommandation du primatologue coordinateur de cette espèce, Soa, femelle propithèque, née à la Citadelle de Besançon en décembre 2018, est partie ce mercredi 30 juin 2021 pour l’Angleterre.

Un couple porteur d'espoir

Le lémurien va rejoindre Yossi, un jeune mâle de 4 ans, au Cotswold Wildlife Park and Gardens, en Angleterre, qui dispose de deux espaces dédiés aux lémuriens : un espace spécifique propithèques et un autre avec différentes espèces malgaches en présentation mixée propithèques, lémurs couronnés, lémurs catta et oiseaux.

"Soa et Yossi sont des ambassadeurs porteurs d’espoir pour cette espèce de lémuriens, particulièrement menacée" explique la Direction du Muséum dans un communiqué. On estime entre 7.000 et 10.000 les individus vivant encore à l’état sauvage dans différentes forêts au centre ouest de Madagascar.