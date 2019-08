Sochaux : une trentaine de cigognes photographiées par les habitants

Une trentaine de cigognes, et leurs cigogneaux, ont été aperçues entre lundi après-midi et mardi matin sur les toits des immeubles dans le quartier de l'hôtel de ville à Sochaux. Les habitants ont sorti les téléphones portables pour les prendre en photo.

Sochaux, France

De mémoire de Sochalien, on n'avait pas vu pareille migration à la fin août. Une trentaine de cigognes ont passé la nuit de lundi à mardi sur les toits des immeubles du quartier de l'hôtel de ville de Sochaux. Elle sont arrivées lundi en fin d'après-midi et son reparties mardi vers 10 heures.

Des dizaines d'habitants contemplatifs

Habituellement, ce sont uniquement quelques rares spécimens qui s'arrêtent, pas forcément chaque année. Autant dire que cette fois-ci, le spectacle était suivi par des dizaines d'habitants qui ont passé une partie de la soirée et de la matinée dehors à contempler les oiseaux migrateurs.

Une trentaine de cigognes ont passé la nuit de lundi à mardi sur les toits des immeubles. - Marie-Ange Marx (droits réservés)

"L'année dernière il n'y en avait que six... c'est la première année (qu'il y en a autant) c'est magnifique !", s'enthousiasment Marie Ange et Ali. Ils habitent un appartement du dernier étage et étaient aux premières loges. "Elles s'arrêtent à Sochaux parce que je pense que c'est une commune très agréable (rires), et puis il y a moins de pollution qu'avant ! On a vu qu'elles partaient avec des petits aussi, tout blancs... c'était impressionnant, c'était beau à voir..."