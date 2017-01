Sokial, le nouveau réseau social breton

Sokial, c'est le nom d'un nouveau réseau social, made in Bretagne. Créé par Loïc Piquard depuis Plérin dans les Côtes d'Armor, c'est un réseau social breton pour les Bretons et les Bretonnes!

Sokial, cela veut dire "social" en breton et c'est le nom d'un nouveau réseau social made in Bretagne! Il vient tout juste d'être mis en ligne et rencontre déjà un certain succès. Cette idée est née dans la tête de Loïc Piquard. Cet habitant de Plérin dans les Côtes d'Armor développe des sites internet et dirige une agence de communication. Il y a 4 mois, il décide de créer Sokial, un réseau social breton pour les Bretons et les Bretonnes. "Cela répond à un manque, à un besoin" explique-t-il.

Comme Facebook mais avec de nouvelles fonctionnalités

Ouverture du NOUVEAU réseau social Breton pour les Breton.ne.s ! https://t.co/bwTZy1ND04 pic.twitter.com/9pysXblpm0 — Sokial (@SokialBZH) January 10, 2017

Pour s'inscrire à Sokial, le réseau social breton pour les Bretons et les Bretonnes, on va sur www.sokial.bzh ou on télécharge gratuitement l'application sur son smartphone Android ou Iphone. L'un des principes fondateurs de Sokial, c'est d'apporter des garanties sur la protection de nos données informatiques. " Elles ne sont pas revendues et les serveurs qui les stockent sont en France" précise Loïc Piquard. Autres nouveautés, les utilisateurs de Sokial peuvent aimer mais aussi ne pas aimer les publications des internautes. Ils peuvent aussi faire de la visioconférence.

Sokial aussi en breton

Loïc Piquard n'est pas né en Bretagne mais il y vit depuis près de 30 ans. Son réseau social est donc disponible en français, en anglais et en breton. Il s'est fait aidé par un enseignant pour la traduction. En moins de 15 jours, plus de 1000 personnes se sont déjà inscrites gratuitement à Sokial.