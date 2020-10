Soldes, sondages : ces chiffres qui nous mentent

Des chiffres, des pourcentages ou des taux toujours présentés à notre avantage. Mais peut-on leur faire confiance ? Éléments de réponse avec Sidonie Bonnec.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec cherche à comprendre comment fonctionnent ces chiffres qui nous mentent. Comme le dit l'adage bien connu : les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut ! Caroline Péneau, journaliste pour le magazine Ça m'intéresse, nous aide à comprendre ce que veulent vraiment dire les chiffres.

Les soldes

Qui n'a pas craqué sur une offre alléchante en période de soldes ? Ce vêtement affiché à -60%, on n'en avait pas vraiment besoin mais on l'a tous acheté pensant faire une bonne affaire.

Mais cette réduction affichée, à quoi se réfère-t-elle ?

"En théorie, c'est une réduction appliquée sur le prix juste avant les soldes" nous rappelle Caroline Péneau, journaliste pour le magazine Ça m'intéresse. Elle complète en rappelant qu'il est facile d'augmenter un prix un peu avant les périodes de soldes puis d'appliquer la réduction sur ce prix augmenté de façon artificielle. Si la réduction existe toujours, elle n'est alors plus si intéressante qu'on aurait pu le croire.

La répression des fraudes épingle régulièrement des sites de e-commerce pour ce genre de pratiques.

Pour s'y retrouver au milieu de ces "bonnes" affaires, Caroline Péneau nous conseille de nous fier à notre bon sens avec deux questions simples qui sont "est-ce que j'ai besoin de ce vêtement ?" et "est-ce qu'il vaut vraiment ce prix ?".

Les sondages

On s'appuie sur les sondages pour commenter l'actualité mais il arrive régulièrement qu'ils se trompent. On peut citer en exemple la surprise de l'élection de Donald Trump.

Pourquoi les sondages ne disent pas la vérité ?

Caroline Péneau nous rappelle le fonctionnement des sondages. On sélectionne un échantillon d'à peu près mille personnes et on essaie de faire une photographie de la population à partir de cet échantillon.

Souvent, les sondages se font en ligne ce qui exclut d'office les gens qui ne sont pas connectés. L'échantillon est donc moins représentatif.

Enfin, Caroline Péneau nous rappelle que régulièrement les sondés ne disent pas la vérité. C'est le cas des opinions extrêmes qu'on peut avoir tendance à dissimuler lors d'un sondage.

"La façon dont la question est posée peut induire la réponse" conclu Caroline Péneau. Les sondés répondent plus facilement "oui" que "non" et par conséquence, la forme de la question aura une incidence sur la réponse.

Il faut ajouter à toutes ces approximations la fameuse marge d'erreur qui doit toujours nous faire relativiser les résultats de ces sondages.