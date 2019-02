Soleil en février : les barbecues sont de sortie dans le Poitou !

C'est quasiment l'été en plein hiver dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Le thermomètre frise les 25 degrés depuis la mi-février. De quoi sortir le short, la robe et les barbecues...

Poitiers, France

"Ça sent les bonnes petites saucisses !" Voilà comment Cyril et Emilie, un couple de Poitevins, accueillent leurs amis venus déguster un barbecue ce lundi midi. Un parfum de viande grillée et d'été flottent sur la terrasse de leur pavillon. "Tu veux une petite merguez Emilie ?"

Il y a le soleil, les enfants, le mari, le barbecue...Tout est impeccable ! (Emilie)

"Ah le bonheur du barbecue !" Pantalon de chantier mais Marcel de circonstance, Cyril est un artisan dont les pauses déjeuners ressemblent de plus en plus à des pique-niques estivaux. "Ça sent les bonnes petites merguez et les chipolatas, on va se régaler !"

Charbons de bois et chipolatas... Le boom hivernal des jardineries et des boucheries

De mémoire de boucher-charcutier, jamais on n'avait vu autant de monde préparer des grillades en février. "A cette période, généralement soit il fait froid soit il pleut, explique Bastien Braud, de la boucherie Huet à Migné-Auxances, ça change du froid et ça nous remonte le moral."

On vend beaucoup de saucisses, côtes de bœufs et brochettes. C'est inhabituel parce qu'à cette époque de l'année c'est plutôt du bourguignon, de la blanquette ou du sauté de porc

Le temps reste ensoleillé et exceptionnellement doux ce mardi dans le Poitou, malgré quelques nuages bas dans la matinée.