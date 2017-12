Son combi décoré pour Noël sillonne le nord de l'Ille-et-Vilaine

Depuis quatre ans, Yvan Leroy décore son combi Volkswagen à la période des fêtes. Cet habitant de Dinard se balade de ville en ville pour que chacun puisse se prendre en photo avec.

Sur les marchés de Noël ou près des patinoires, il ne passe pas inaperçu. Le Combi orange d'Yvan Leroy brille de mille feux dans la nuit hivernale, recouvert de guirlandes lumineuses multicolores et clignotantes. "Il y a des petites lampes LED programmables, je peux choisir lesquelles s'allument et de quelle couleur", explique le propriétaire. C'est le quatrième hiver de suite qu'il décore le véhicule :

Il y a cent mètres de guirlandes et une dizaine de mètres de fils de raccords à l'intérieur, qu'il faut faire passer aux bons endroits pour pouvoir fermer les portes !

L'idée est venue à Yvan Leroy en voyant ce qui se faisait ailleurs dans le monde. "Les gens décorent bien leurs maisons, alors pourquoi pas les voitures ? J'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies et mise en valeur des véhicules, donc je me suis dit que je pouvais coller des guirlandes sur mon Combi. Ça se fait beaucoup aux États-Unis". L'informaticien a donc tout installé, avec trois batteries à l'intérieur du véhicule pour faire fonctionner le tout, et quelques lignes de code informatique pour programmer les illuminations. "Il me faut deux jours pour décorer le Combi, et encore, cette année j'ai vraiment optimisé pour prendre moins de temps !". En terme de budget, il consacre cent euros par an à la décoration. "Ce que je ne réutilise pas, je le donne à un ami qui a aussi un Combi, et a commencé à le décorer. L'an prochain, il y a même des chances pour qu'il y en ait un troisième !" s'enthousiasme Yvan Leroy.

Un Combi pour transmettre la magie de Noël

Si Yvan Leroy décore sa voiture plutôt que sa maison, c'est parce qu'il est passionné de véhicules Volkswagen, en particulier du mythique Combi. Dans son salon, une multitude de figurines les représentant occupent les étagères.

Un mur du salon est occupé par des Combi miniatures © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Même auprès des simples curieux, le Combi fait son effet :

Je me balade dans les villes, je me suis rendu compte que les gens avaient la banane quand ils voyaient ça. Ils ne voient pas le Père Noël, mais ils voient un Combi décoré, les gamins sont aux anges et les parents prennent les gamins en photo devant.

Yvan Leroy compte sortir presque tous les soirs avec son Combi pour en faire profiter un maximum de monde, "sauf s'il pleut trop, avec les guirlandes électriques c'est compliqué et ce n'est pas agréable pour les gens" explique-t-il.