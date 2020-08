Sorbiers : un wallaby en liberté dans les rues de la commune

Le wallaby a été découvert par un riverain dans le cimetière du grand-quartier de Sorbiers mardi soir. Il a refermé le portail pour que l'animal ne puisse pas s'enfuir avant de prévenir les pompiers. Vers 23h, ces derniers parviennent à le faire rentrer dans une cage et c'est le maire qui récupère le petit kangourou. Il passera la journée dans le local de la police municipale, un employé de la commune est chargé de lui donner à boire et à manger. Une situation complètement inédite et insolite pour la municipalité.

Ce n'est que mercredi, en fin de journée, après le passage du criterium du Dauphiné, que l'employé municipal a pu amener le petit kangourou au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Son propriétaire est venu le récupérer ce jeudi.