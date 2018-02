Sorges accueillait ce samedi la finale de la Coupe de France de chiens truffiers. C'est André Bost, habitant de Périgueux et son berger allemand Gost qui remportent la compétition.

Sorges, France

Le parc des loisirs de Sorges s'est transformé en plantation truffière le temps d'une journée. Vingt-cinq chiens LOF, c'est-à-dire dont la race figure dans le Livre des Origines Françaises, participaient à la finale de la Coupe de France de chiens truffiers. C'est finalement André Bost et son chien Gost qui s'imposent.

Des conditions climatiques difficiles

Pour cette finale, les organisateurs de l'Association canine de la Dordogne ont installé sur le terrain vingt carrés de cinq mètres sur cinq. Chaque parcelle contient six truffes enterrées à 8 cm en moyenne. Le chien doit les renifler le plus rapidement, marquer les endroits avec sa patte. C'est ensuite au propriétaire de déterrer les champignons et de les donner au jury. La performance est chronométrée.

Le temps n'a malheureusement pas facilité la tâche pour les bêtes. Comme l'explique le président de l'Association caninde de la Dordogne, "il a beaucoup plu la nuit dernière. L'eau a emporté dans le sol l'odeur de la truffe. Le vent rasant fait aussi dévier les émanations et les chiens ont plus de mal à être précis dans leurs marquages." D'ailleurs, aucun chien n'a réussi à trouver toutes les truffes sous la minute contrairement à d'autres années.

Deux juges chronomètrent la performance et jugent la qualité des chiens à retrouver les truffes. © Radio France - Willy Moreau

Pas de races particulières

"Je vais m'attirer les foudres de certains propriétaires, plaisante Jean-Louis Brassat. C'est vrai que les chiens d'eau Romagnol sont les plus réputés pour trouver de la truffe mais toutes les races sont bonnes. Tous les chiens ont un nez suffisamment puissant pour pouvoir trouver une truffe."

H'akash sweet cho'dak tomawak de la Villa Loubet et sa dresseuse Laurence ne sont pas montés sur le podium. © Radio France - Willy Moreau

Gost, le champion de France est d'ailleurs un berger allemand. "Ce sont des chiens réputés pour leur odorat. Avant ils étaient pris dans la gendarmerie par exemple", explique André Bost à côté de son chien de 7 ans.