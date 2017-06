Sorigny : un bouchon d'un autre temps sur la Route Nationale 10

Pour inaugurer la portion rénovée de la RN10 qui traverse la commune de Sorigny, la municipalité organisait ce samedi un bouchon aux accents d'antan. L'idée : reconstituer les grands passages que connaissait la commune chaque été lors des vagues de départs en vacances avant l'arrivée de l'autoroute.

Une DS, une Caravelle puis une MG décapotable rouge vif de 1961, toutes klaxonnant dans le centre de Sorigny : le village a connu hier un bouchon comme il n'en avait plus vu depuis longtemps. le municipalité souhaitait inaugurer la portion rénovée de la RN10 qui traverse la commune . Elle a donc eu l'idée de reconstituer un bouchon "d'époque", comme on en voyait tous les étés lorsque l'autoroute A10 n'était pas encore sortie de terre. Pour l'occasion, des collectionneurs de la commune et des alentours ont ressorti leurs plus beaux jouets.

Michel et sa femme qui vivent à Sorigny ont ressorti du garage leur MG de 1961, comme neuve. © Radio France - Kévin Blondelle

Le cortège a donc défilé dans la commune sur cette portion rénovée d'un kilomètre environ, créant un petit bouchon qui s'est rapidement dissipé.

Le défilé des caravanes, scène courante dans les années 70 à Sorigny © Radio France - Kévin Blondelle

Les automobilistes bloqués quelques instants en ont profité pour admirer ces belles voitures, avec le sourire pour la plupart.

Même le maire Alain Esnault a joué le jeu dans une DS 19 digne de celle du général de Gaulle © Radio France - Kévin Blondelle

Des travaux nécessaires à la survie des commerces de Sorigny

Les travaux de cette portion de la RN10 ont duré deux ans. Cette Nationale permettait auparavant de rouler sur quatre voies dans Sorigny, aujourd'hui il n'y en a plus que deux. Cela permet de réduire la vitesse de circulation et de proposer des places de stationnement au bord de la route. Les commerces en profitent directement, eux qui voyaient auparavant passer les voitures sans qu'elles s'arrêtent, faute de pouvoir se garer. Avec ces aménagements, embellis par des grands parterres fleuris et des arbres longeant la Nationale dans tout le village, la municipalité espère donner envie aux automobilistes de s'arrêter, et même pourquoi pas à certains de venir s'y installer.