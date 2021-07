Sortez de votre coquille, allez visiter un élevage d'escargots !

Au court-bouillon ou en persillade, chez nous en Bourgogne, c'est simple : on les adore ! Pour en savoir plus sur les escargots, "l'Escargot Bourguignon" société basée à Vernot, à 30 kilomètres au Nord de Dijon et à l'Ouest d'Is-sur-Tille, vous propose de visiter son élevage.

"Helix Aspersa" pour les intimes

Ici, les escargots sont des "gros gris" également appelés Helix Aspersa en latin, ils naissent et sont élevés sur place durant 5 à 6 mois dans des parcs verdoyants et dans le respect de la biodiversité. C'est aussi ici qu'ils sont cuisinés puis commercialisés. Ces visites attirent du public chaque semaine l'été.

Frédéric Marcouyoux fait visiter son exploitation à un groupe de touristes parmi lesquels figurent aussi des habitants de la région © Radio France - Thomas Nougaillon

1 tonne 500 pour un homme

Avec à chaque fois pas mal de questions auxquelles répond Frédéric Marcouyoux, le chef d'exploitation. "Parfois ce qui surprend les visiteurs c'est la vitesse à laquelle grandissent les escargots. Il faut savoir que bébé cela pèse à peine quatre centièmes de grammes et qu'adulte un escargot atteint 20 grammes. Cela veut dire qu'un escargot multiplie son poids par 500. Si c'était la même chose avec les hommes on ferait une tonne 500 une fois adulte !" sourit le professionnel.

Le plus gros cheptel de bêtes à cornes de Côte-d'Or

Insolite aussi est le nombre d'escargots produits sur l'exploitation : pas moins de 300 000 par an avec 20 à 30% de pertes les bonnes années, 90 et plus les mauvaises. "On a du mal à s'imaginer ! Mais 300 000 animaux cela fait un cheptel de bêtes à cornes très important. Certainement un des plus gros du département !" plaisante encore l'agriculteur dont la visite est ponctuée d'anecdotes passionnantes concernant cet animal.

Frédéric Marcouyoux donne des explications très précises, ponctuées d'humour au sujet de ces drôles de bêtes que sont les escargots © Radio France - Thomas Nougaillon

Maryam, une touriste française qui vit à Londres, est venue en famille. "C'est ma soeur qui a trouvé cette visite sur internet. On s'est dit que ce devait être intéressant pour les enfants et finalement c'est intéressant même pour les adultes parce qu'au final je n'y connaissais rien !" "J'étais persuadé que les escargots de Bourgogne provenaient de Bourgogne mais visiblement pas du tout" explique la jeune femme dans un sourire. Maryam qui confesse ne pas être "une grande fan des escargots mais cette visite peut être l'occasion de changer d'avis sur l'espèce".

En savoir plus au sujet des visites

Vous souhaitez en savoir plus sur les escargots et la façon dont ils sont élevés ? Allez donc faire un saut à Vernot à une vingtaine de minutes de Dijon. L'été les visites se font les mercredis et vendredis à partir de 15H. Comptez 1H30 environ et 4 euros pour les plus de 12 ans, 2 euros pour les enfants de 3 à 11 ans. Avec la possibilité, moyennant un petit supplément, de déguster ces escargots accompagné d'un sorbet (de fruit !) d'un verre de vin ou d'un jus (de fruit lui aussi!).

En Bourgogne on compte une trentaine d'héliciculteurs dont 6 en Côte-d’Or. Pour eux le gros du chiffre d'affaire se fait en fin d'année. La France est le plus gros pays consommateur d'escargots au monde. Après trois étés consécutifs de canicule récemment la météo très changeante et plutôt arrosée de cet été est une bénédiction pour Frédéric Marcouyoux et ses confrères.