VIDÉO : Soutenez nos jeunes Mayennais à l'élection de Miss et Mister France agricole

C'est une compétition pour défendre la beauté et les valeurs du monde agricole. On connaîtra ce week-end les Miss et et Mister France agricole, une compétition également déclinée en Miss et Mister France junior. Deux Mayennais y participent, vous avez jusqu'au jeudi 17 décembre à midi pour voter pour eux au concours qui se passe sur Facebook, cliquez sur les photos et likez-les si vous voulez les soutenir.

Erwan, 16 ans, est en lice pour le titre de Mister France Agricole Junior. Il est élève en première Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole au Lycée agricole du Haut-Anjou de Château-Gontier-sur-Mayenne. Au départ, cette candidature était une plaisanterie avec ses camarades, mais le jeune homme s'est pris au jeu.

Erwan, dont une partie de la famille sont des agriculteurs, n'a pas de parents dans le milieu et pas de ferme à reprendre ; pourtant s'occuper des bêtes a toujours été son rêve. Il voit sa vie au milieu des cochons des vaches et des brebis. Pour l'emporter, il s'est beaucoup impliqué dans le court texte rédigé sur la publication facebook de l'événement.

Une candidate dans la catégorie adulte

Une autre Mayennaise, Stécy, 18 ans concourt elle dans la catégorie adulte. Également originaire du Sud-Mayenne, elle est en BTS ASCE (Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise) et veut s"installer en élevage. Elle veut défendre la place des femmes dans ce dur métier.

Pour voter pour eux il vous suffit de liker leur photo sur Facebook !