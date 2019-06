Souvenir : Cruet (Savoie) veut retrouver l’identité d’un homme fusillé par les nazis le 8 juin 1944

Cruet - France

La mémoire d’un fait de guerre conservée par une association locale

A Cruet, en Combe de Savoie, près de Chambéry, l’association Nature et Patrimoine lance un avis de recherche, pour identifier le Monsieur X du monument des fusillés. Il s’agit d’un homme abattu par les allemands parmi un groupe de résistants, le 8 juin 1944.

A priori l'homme s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Les membres de l'association racontent "le 8 mai 1944 au petit matin les allemands extirpent 7 prisonniers du carré Curial à Chambéry. Ils sont particulièrement nerveux depuis 2 jours, les arrestations se suivent et il faut faire de la place dans les geôles SS. Ces prisonniers sont d’abord conduits en camion vers les Echelles. Puis retour à Chambéry et roulent vers Albertville. Pourquoi s’arrêtent-ils à hauteur du pont Victor Emmanuel sur la commune de Cruet? Sans doute parce que près de là un pylône fût abattu par la résistance peu auparavant. Débarqués du camion ils sont répartis en deux groupes. Les allemands les exécutent les uns en rive droite de la rivière Crousaz dans un fossé, les autres en rive gauche dans la prairie bordant la RN6. Il est environ midi. C’est un paysan de Cruet qui découvre les corps et prévient le maire. Il fait charger sur une charrette et transporter à la ferme de la grange de la Trinité les corps ensanglantés des 8 hommes."

Les 8 fusillés ont été nettoyés dans la cour de la ferme familiale de Roland Troillard Copier

Le monument des fusillés de Cruet © Radio France - Anabelle Gallotti

Un vélo et une description physique de l’homme fusillé par les nazis

Les membres de l’association savent que ce Monsieur X était un homme jeune, d’une vingtaine d'année. Ceux qui ont retrouvé, nettoyé, enterré son corps ont témoigné, il y a 75 ans. On a aussi des indices sur sa tenue « il portait un pantalon de golf, une parie de lunette à écaille et une montre de bonne facture. Il avait toute sorte de vêtement d’un homme relativement à l’aise. » témoigne Roger Decker, Co-Président de Cruet Nature et Patrimoines.

Et surtout, il y a son vélo que les habitants de Cruet ont toujours conservé, avec respect. Le 8 juin 1944, cet homme circulait à vélo. Un beau vélo avec un dérailleur arrière de 3 vitesses de marque B.C.A. fabrication de luxe (cycles Pontille fabriquant de Roanne). Ce vélo devait être très rare à l’époque.

Le fameux vélo de marque BCA fabriqué à Roanne © Radio France - Anabelle Gallotti

« il y a surement quelque part, des enfants, des petits enfants qui attendent le retour de Monsieur X. De savoir comment et où il est mort » - Roland Troillard président de l'association Cruet Nature et Patrimoine

Pour contacter l'association : cruet.np.73@outlook.fr

Les 8 fusillés de Cruet :