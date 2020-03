"PQ Challenge", sport en ligne, l'imagination débordante des internautes pour faire face au confinement

Les plages et les sentiers sont désormais interdits. Interdits également toute sortie prolongée à moins de deux kilomètres de son domicile et tous les autres loisirs de plein air. Alors dans ce contexte, comment continuer à pratiquer une activité sportive et à se dépenser ? Plusieurs internautes ont trouvé la solution via les réseaux sociaux, pour faire des cours de sport à la maison. C'est le cas d'Axel Felden, un coach sportif basé au-dessus de Ponte-Leccia, en Haute-Corse. Lui aussi confiné, il a décidé de poursuivre ses cours en vidéo.

Faire du bien au corps et au mental

Derrière sa caméra il motive ses troupes, beaucoup de cardio, avec des enchaînements de petits exercices et le sport en confinement, ça marche !

« Les gens sont très contents », relate Axel Felden, « ils me remercient ». Ses vidéos sont partagées bien au-delà de la Corse, jusqu’au Canada, à l’île Maurice et bien sûr par ses clients habituels.

Certaines de ses vidéos sont spécialement pensées pour les familles. « Avec les enfants, dans le jardin, ou dans le salon, on refait les séances d’Axel », raconte Noémie qui vit à Calvi. « C’est plutôt sympa, on aime bien. Tant qu’il fera des vidéos on va le suivre ! »

Un peu d'exercice salvateur autant pour les enfants que pour les parents !

Axel Felden, le coach, est persuadé que ce lien, même en vidéo, peut remonter le moral à tout le monde. « C’est une bonne manière de penser à autre chose, de passer un petit moment en famille de faire du bien au corps et au mental. »

Le PQ Challenge

Une autre activité fait également le buzz ces derniers jours. Née à l’initiative de joueurs de football espagnols et reprise en France par un Corse que tout le monde ou presque connaît dans l’île : l’ancien portier du Sporting Club de Bastia et de l’ACA, actuellement au Racing Club de Lens, Jean-Louis Leca.

Sur son compte Instagram, il a publié, il y a deux jours, une vidéo où on le voit « jongler », pas avec un ballon comme à l’entrainement, mais avec un rouleau de papier toilette. « On m’a lancé le défi, alors je l’ai relevé ! et j’ai nommé d’autres gens ensuite, et puis ça c’est propagé !»

De nombreux anonymes, comme des personnalités se sont prêtées au jeu du "PQ challenge", à l'image de Casanova, le chanteur corse finaliste de The Voice.

Le challenge, assez basique, consiste à réaliser dix jongles avec le rouleau de papier toilette, et les jeunes adorent. Sur les réseaux sociaux des milliers de vidéos ont été partagées.

« Ça fait rire et puis le fait d’être confinés, ça permet d’avoir un lien avec les copains, la famille », s’amuse Jean-Louis Leca, qui n’est pourtant pas un fan des réseaux sociaux. « On se voit tous à la maison, en pyjama, sans se prendre au sérieux avec de la bonne humeur et de la joie de vivre, ça égaye les journées qui sont quand même longues. »

Depuis le début de la crise du coronavirus on a beaucoup parlé du papier toilette et de la ruée dans les supermarchés pour en acheter. Voilà peut-être de quoi en faire une autre utilisation, surtout quand certains en ont acheté beaucoup plus que de raison.