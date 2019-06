Des messages de prévention sur les sachets des baguettes de pain : saison 2 dans les Vosges

Épinal, France

A partir de ce samedi 8 juin, les gendarmes des Vosges lancent leur deuxième campagne de prévention originale, des messages contre "les cambriolages et les vols liés à l'automobile". La première campagne, organisée en avril dernier, a associé 200 boulangeries et pharmacies du département. 200 000 sachets ont été imprimés avec des messages pour la tranquillité des séniors et contre les violences interfamiliales. Mêmes nombres annoncés pour cette saison 2. Des consignes simples y sont diffusées à un large public. L'initiative a fait parler dans les communes, les commerçants et habitants ont pu échanger et elle a été remarquée !

Un Prix national de la prévention pour l'initiative

Le responsable des gendarmes vosgiens Brice Mangou a reçu le 4 juin dernier lors d'une cérémonie à Paris le Prix de la prévention 2019 de la gendarmerie. Un prix choisi parmi 39 projets. Selon le lieutenant-colonel Brice Mangou, la gendarmerie travaille sur la "sécurité du quotidien, le contact et la proximité avec les concitoyens, alors quoi de plus évident que de leur donner rendez-vous dans leurs commerces de proximité".