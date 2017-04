Dordogne : un camping libertin ouvre à Sainte-Alvère

C'est seulement le troisième en France. Le camping libertin "Le Diamant Noir" entame sa première saison ce week-end à Sainte-Alvère et il peut accueillir jusqu'à 160 clients.

Il y en avait un à Vichy, un autre dans le Gard. Il y en a désormais un à Sainte-Alvère en Dordogne. Le Diamant Noir est le troisième camping libertin à ouvrir ses portes en France. Une seule condition pour y passer des vacances : avoir au moins 21 ans. Les nouveaux propriétaires du "Diamant noir", fermé depuis une dizaine d'années, Bruno et Sandra sont évidemment eux aussi des libertins. Ils ont voulu faire de ce camping, un établissement haut de gamme. Le camping ouvre ce week-end et peut accueillir jusqu'à 160 vacanciers.

Le lieu idéal, en plein milieu des bois

Bruno et Sandra Mazaferro, le couple de nouveaux propriétaires venus de Moselle, anciens gérants d'une société d'ambulances a mis du temps à trouver l'endroit idéal. "Il faut tout d'abord que le lieu soit isolé, loin d'autres habitations, explique Bruno, le propriétaire. Pour la tranquillité des voisins et celle des clients parce qu'ici, on se balade pratiquement toujours tout nu."

On pourra nager tout nu dans cette piscine © Radio France - Charles de Quillacq

Un camping trois étoiles

Piscine, jacuzzi, terrain de boules... Au Diamant noir, il y a toutes les activités qu'un camping classique propose. Il y a même une boite de nuit dans cet établissement classé trois étoiles. Les nouveaux propriétaires ont gardé les jeux pour enfants, la charte d'un camping l'oblige mais ils ont amélioré la balançoire en y attachant quelques liens en cuir et des étriers pour le "petit plaisir des femmes."

Les Bungalow peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes © Radio France - Charles de Quillacq

Le camping Diamant Noir ouvre ce samedi et il affiche déjà complet pour ce long week-end de Pâques.