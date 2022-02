St-Amand-Montrond : Intermarché va vendre le carburant à 1 euro

Tous les carburants à 1 euro le litre ! Non, vous ne rêvez pas. C'est ce que vous propose le magasin Intermarché de St-Amand-Montrond, à partir de 8H30 ce jeudi matin et jusqu'à 19H30. Le magasin vous donnera des bons d'achat qui correspondront à la réduction accordée sur le carburant.

Le magasin Intermarché de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

" En fait, les gens vont régler leur carburant au prix normal " explique Fabien Landon, directeur du magasin, " Et la différence entre 1 euro et le prix réel, sera remboursée au client, en bons d'achat. Ces bons d'achat devront être utilisés dans le magasin entre vendredi et dimanche. Ce n'est pas de la vente à perte. Nous respectons la loi car c'est de la remise différée. Heureusement, l'avenue est assez large et on aura des agents de sécurité pour organiser les flux. On a refait les stocks. On a 100.000 litres de gazole. "