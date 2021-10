St-Amand-Montrond : les habitants devront désherber leur trottoir sinon ils paieront la facture

La ville de St-Amand-Montrond a décidé de faire payer le désherbage des trottoirs des habitants les plus récalcitrants à le faire eux-mêmes. La délibération vient d'être votée en conseil municipal et sera applicable en janvier prochain.

Les produits chimiques sont aujourd'hui interdits, y compris pour les collectivités. Le désherbage manuel des rues prend plus de temps pour les employés municipaux. La ville de St-Amand demande donc un effort à tous, pour ne pas augmenter les impôts locaux et garder une ville propre.

Et oui, chaque riverain est responsable de l'entretien de son trottoir. Ce qui est valable pour le déneigement, l'est aussi pour le désherbage : "On applique tout simplement la loi", justifie Jacqueline Champion, adjointe au maire chargée des travaux et du développement durable. "On présentera une facture si l'entretien n'est pas fait par le riverain, mais on va faire preuve de pédagogie. S'il y a une mauvaise volonté, et après moult passages de la police municipale, si aucune solution n'est trouvée, le montant sera de 37 euros de l'heure d'intervention de nos employés municipaux."

Jacqueline Champion, adjointe au maire à St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Si certains habitants comprennent : "Cela peut paraître un peu cher pour certains habitants, mais pour le principe, chacun doit entretenir devant chez soi." D'autres renâclent : " Maintenant, il faut toujours payer ! Et on a des services réduits ! En plus, on n'a plus droit aux désherbants. Je ne suis vraiment favorable à cette décision. Je suis en retraite, j'aurai donc le donc de le faire mais c'est pas le cas de tout le monde. Je suis sûr que certains ne pourront pas s'y consacrer parce que c'est parfois physique."

Un coup de binette serait le bienvenu. © Radio France - Michel Benoit

Les personnes âgées ou handicapées pourront se rapprocher du centre communal d'action sociale pour trouver une solution. Il va donc falloir ressortir les binettes... Les méthodes de grands-mères fonctionnent aussi très bien rappelle Jacqueline Champion : " L'eau bouillante des pâtes ou des pommes de terre qu'on a fait cuire, au lieu de la jeter dans l'évier, vous la videz devant la maison sur l'herbe. Ca marche très bien. Les gens entretiennent un jardin derrière leur maison, il est normal qu'ils entretiennent aussi devant ! " La ville de St-Amand-Montrond compte 245 kilomètres de trottoirs.