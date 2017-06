A St-Amand-Montrond, les jardiniers sont connectés

A St-Amand-Montrond, les jardiniers travaillent avec leur smartphone ! Depuis le début de l'année, la mairie a mis en place un logiciel qui permet d'optimiser le travail du service des espaces verts.

Pas question pour les jardiniers de la ville de St-Amand-Montrond (Cher) de partir au travail sans leur smartphone : c'est lui qui leur indique désormais leur planning pour la journée. Comme l'explique Olivier Binet, responsable opérationnel du service : " On se branche chaque matin pour voir ce que l'on aura à faire, à charge pour nous de renseigner l'application en fonction du déroulement des tâches." Cela exige une certaine discipline des agents. "

Olivier Binet, responsable opérationnel du service des espaces verts de St-Amand-Montrond, consulte son smartphone pour renseigner l'application Magiciel © Radio France - Michel Benoit

Ce logiciel baptisé Magiciel enregistre les tâches effectuées en temps réel et permet également de réagir avec plus de précision aux demandes urgentes qui peuvent intervenir en fonction des appels des habitants ou des aléas climatiques. Pour Adrian Cervos, directeur marketing de la société Magikan, créatrice du logiciel, cette application permet tout simplement d'optimiser le travail et de mieux gérer les moyens puisque chaque équipe est géolocalisée. "Le logiciel peut donc affecter une équipe à une tâche imprévue, en fonction de sa compétence etc du lieu où elle se trouve. On gagne en efficacité et en réactivité". Cela permet donc des gains de productivité. L'application permet également d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui est accompli, tout en valorisant le travail des agents.

Adrian Cervos, directeur markting de la société Magikan et Olivier Binet, responsable opérationnel du service des espaces verts de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Le maire, Thierry Vinçon, se défend de vouloir surveiller ses agents pour leur donner plus de travail. Le but recherché n'est pas là. "C'est de fluidifier le travail pour un plus grand confort et éviter des déplacements inutiles. " St-Amand-Montrond (seulement 11.000 habitants) est la première ville en France à utiliser cette technique. Un investissement de 22.000 euros pour la municipalité. St-Amand-Montrond est l'une des villes les plus connectées de France. Elle participera d'ailleurs en novembre à un concours national à Lyon.