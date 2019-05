St-Amand-Montrond, paradis des amoureux de 2 CV

Saint-Amand-Montrond, France

20.000 visiteurs sont attendus sur trois jours dont 3.500 propriétaires de voitures. Des 2 chevaux, il y en a de tous les styles : cet amoureux a transformé la sienne en piscine... et elle roule !

Ca vous dit, un petit bain dans cette 2CV piscine ? © Radio France - Michel Benoit

Un exemplaire unique au monde. Jean-Charles Francois nous vient de St-Dizier : " On l'a construite en 2014 avec un copain et on participe aux grandes concentrations. On met 750 litres d'eau. Ca déborde pas mal. C'est une 2 CV de 1974 qui serait partie à la casse. On peut emmener quatre personnes à 65 km/h. Maillot de bain de rigueur !"

Le 2CV Piscine, coté avant © Radio France - Michel Benoit

Ce rassemblement national, c'est évidemment l'occasion de voir toutes les deux chevaux imaginables, mais aussi pour les propriétaires l'occasion de trouver des pièces, car il y a un marché.

Une 2 CV coupé © Radio France - Michel Benoit

Laurent concilie sa passion et son métier, puisqu'il a créé sa société pour retaper des deux chevaux, à Molsheim en Alsace. Je le croise, les bras chargés de pièces détachées : " Ce sont des planches de bord. Une, d'avant 1957, l'autre d'après. C'est tout rouillé, tout moche, mais ça va me permettre de poursuivre des restaurations. On est à la fête ici. On se connait tous. Ces pièces, je repars avec alors que je ne les ai même pas encore payées !"

Certaines 2 CV sont dans leur jus. © Radio France - Michel Benoit

Et Laurent a aussi trouvé une pièce assez rare, une porte de malle : "C'est un accessoire d'époque comme il en existait beaucoup. Ensuite Citroën, intégrait certaines de ces idées d'accessoires aux voitures de série. Ils permettaient déjà à l'époque de "customiser" sa deux chevaux "C'est le but de nombreux collectionneurs : de la 2 CV, quatre roues motrices, à la deux chevaux camping car (et en plus elle roule !), aucune limite ou presque au délire.

La 2CV, un art de vivre © Radio France - Michel Benoit

La 2CV qui peut même se transformer en belle anglaise décapotable. Lucien est amoureux de la Burton : tout provient de la 2CV, sauf la carrosserie : " C'est plus sportif, c'est un cabrio, c'est sûr que c'est un autre esprit. Elle a du jus, une belle carroserie et vous pouvez l'avoir en décapotable ou avec les portes papillon, mais toute la mécanique provient de la 2 CV." Vitesse de pointe 140 km/h. Comptez plus de 20.000 euros.

La Burton : sous le capot, un moteur de 2CV © Radio France - Michel Benoit