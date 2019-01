Saint-Cyr-sur-Loire : une fève très sexy surprend certains amateurs de galette des rois

Saint-Cyr-sur-Loire, France

Elles sont en bonne place dans les vitrines des boulangeries et pâtisseries, l'épiphanie se prolonge jusqu'à la fin du mois avec la galette des rois. La traditionnelle galette à la frangipane avec parfois une surprise au moment de découvrir la fève comme dans cette boulangerie pâtisserie de Saint-Cyr-sur-Loire (La Mignardise de Saint-Cyr) où cette année les patrons ont décidé de s'amuser en choisissant certaines fèves en forme de sexe masculin. En fait, ils ont voulu lancer un petit jeu : si dans leur galette les clients découvrent ce type de fève, le boulanger leur offre une galette pour six personnes mais vous avez plus de chance de trouver des fèves en forme de santiag ou de guitare comme l'explique la vendeuse Océane :

C'est une idée du patron, c'est un jeu tout simplement, toute personne qui trouvera une fève du nom "happy sex" pourra bénéficier d'une galette pour six personnes offerte. Je trouve ça amusant personnellement, après si c'est un enfant qui tombe dessus il faut savoir lui expliquer mais les parents à qui c'est arrivé ne nous ont pas reprochés nos fèves - Océane -

D'autant que les fèves sont exposées sur un petit présentoir jusque à côté de la sortie de la boulangerie

Les fèves sur leur présentoir © Radio France - Jean Lebret

A l'approche de midi, la boulangerie se remplie, les clients viennent chercher leur baguette de pain. Beaucoup ne savaient pas que le boulanger avait choisi cette année ce petit clin d’œil coquin. Extraits :

"Je trouve ça très osé mais c'est rigolo" explique ce client sourire aux lèvres. "On ne s'attend pas à cela quand on prend une galette des rois c'est pour la déguster, c'est une autre aventure le pénis" dit ce monsieur un peu plus âgé. Un peu plus loin il y a ce trentenaire avec son petit garçon "il a de l'humour mon fils, un p'tit zizi cela ne va pas le choquer et puis comme disait Pierre Desproges on peut rire de tout mais çàa dépend avec qui ! après je peux comprendre que certaines personnes soient choquées"