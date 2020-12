St Pol-sur-Ternoise: une monnaie très locale et éphémère, 1 polopolo égale 1 euro !

C'est une monnaie très locale puisqu'elle n'a cours qu'à St Pol-sur-Ternoise, et très éphémère puisqu'elle ne vaudra plus rien après le 31 décembre! Locale et éphémère mais pour aider à la relance de l'économie locale.

Le principe est très simple: on débourse 2,50 euros pour acheter une coupure de 5 polopolos qu'on peut dépenser dans plus de 70 commerces du centre ville de St Pol-sur-Ternoise. Pas plus de 50 polopolos par personne, mais pour 25 euros on peut engager une dépense d'une valeur de 50!

Une façon originale d'aider à la relance de l'activité commerciale de la commune. L'opération devait être lancée dès le début du mois de novembre mais a été finalement reportée en raison du deuxième confinement et de la fermeture de tous les commerces dits "non-essentiels".

La municipalité a budgétisé 40 mille euros pour financer ces bons d'achat, mais elle compte également sur le concours des grandes entreprises locales. Elle espère qu'au total ce seront 250 mille euros qui seront insufflés dans les commerces de centre ville.

Et pourquoi le "polopolo"?

Si le gentilé (nom que l'on donne aux habitants d'un lieu) communément utilisé pour St Pol-sur-Ternoise est St Polois ou St Poloise, le nom officiel des résidents de la commune est "Polopolitain" ou "Polopolitaine"... d'où le nom de "polopolo" pour cette monnaie pour le moins originale!

Son usage n'est pas réservé aux seuls habitants de la commune, ceux des bourgs voisins peuvent également se procurer les fameuses coupures de 5 polopolos, mais les bons d'achat n'auront cours que dans les commerces polopolitains.