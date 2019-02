St Valentin : un couple de la Vienne va fêter ses 74 ans de mariage

A 94 ans et à 97 ans, Rosa et Gilles vont bientôt fêter leurs 74 ans de mariage, ils nous livrent quelques secrets de la longévité de leur couple.

Poitiers, France

Depuis peu, Rosa et Gilles vivent dans la résidence les Jardins de Camille, à St Benoit près de Poitiers. Toujours aussi complices, ils se rappellent pour nous leur rencontre, leur jeunesse, leur vie.

-la clé de leur vie de couple ?

-on s'est toujours entendu, on s'est dit les choses, même quand ça n'allait pas et puis on ne sait jamais rien caché !