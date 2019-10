Stade Brestois : soirée Halloween face à Dijon au Stade Francis le Blé samedi

Maquillage, distribution de bonbons et acteurs costumés... Le Stade brestois sort le grand jeu pour halloween.

Brest, France

Ambiance terrifiante en vue au Stade Brestois, ce week-end ! Les footballeurs de Brest reçoivent Dijon, pour ce samedi des vacances scolaires et le club a décidé de mettre les enfants à l'honneur, avec des animations sur le thème d'Halloween.

Des stands maquillage et tatouage éphémère vont être installés au pied des tribunes Foucauld et Arkéa, des échassiers et des comédiens animeront l’avant-match.

Et les gourmands ne sont pas en reste, avec une distribution de bonbons et une dégustation de soupe de potiron et potimarron !

Opération petits prix

Il reste environ 700 places, les autres sont déjà réservées. Les places à partir de 5 euros se sont arrachées mais il reste des billets à 10 euros. Vous pouvez également gagner vos places sur France Bleu Breizh Izel, radio officielle du Stade Brestois.