Stade Rennais : un doudou oublié au Roazhon Park cherche son propriétaire

Rennes, France

Il y a un enfant qui doit être bien triste ce jeudi ! Il ou elle a oublié son doudou au Roazhon Park mercredi soir lors du match de Coupe de France face à Lille. Le Stade Rennais a décidé de publier un avis de recherche sur ses réseaux sociaux pour retrouver le bambin. Le titre : "Tous ensemble, retrouvons son propriétaire. Parce qu'un doudou, c'est pour la vie".

Et la communauté du ballon rond joue le jeu ! Sur Facebook, la publication a été partagée plus de 230 fois. Plus d'un millier de fois sur Twitter. Les internautes s'amusent de cette trouvaille et commentent avec humour... et un brin de moquerie.

C'est celui de Galtier. Il a pleuré tout le match. — Kleby (@kleby35) February 7, 2019

Vous allez devoir offrir des places aux parents qui doivent subir un enfer depuis hier soir. — Cᴀʀʟ Jᴀʜᴋɪɴɢ ★★ (@carljahking) February 7, 2019

C’est sûrement celui de Rabiot — Vegetaa.✊⭐️⭐️ (@VegetaaMb45) February 7, 2019

Si jamais vous êtes un proche du propriétaire de ce doudou, n'hésitez pas à contacter le Stade Rennais via les réseaux sociaux.