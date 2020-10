L'UEFA a décidé de suspendre le joueur du Stade Rennais Steven Nzonzi après un geste jugé déplacé lors du match contre Krasnodar. Le milieu de terrain a mis un coup de pied dans une bouteille d'eau en se rendant au contrôle antidopage. Une décision qui a énervé les supporters des Rouge et Noir.

Stade Rennais : la suspension de Nzonzi inspire les internautes (et les agace aussi)

Steven Nzonzi ne jouera pas avec le Stade Rennais ce mercredi 28 octobre lors de la deuxième journée de Ligue des champions à Séville. Le milieu de terrain vient d'écoper d'une suspension d'un match par l'UEFA. L'instance du football européen a estimé que le joueur avait eu un geste déplacé en se rendant au contrôle antidopage à l'issue du match de la première journée contre Krasnodar. Nzonzi aurait mis un coup de pied dans une bouteille d'eau.

Cette décision annoncée à quelques heures du match des Rouge et Noir à Séville a provoqué une nuée de réactions sur Internet parmi les supporters du Stade Rennais, entre ironie et colère. Voici une petite sélection des tweets les plus drôles relevés sur le réseau social Twitter.