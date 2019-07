Stade Rennais : un tifo du RCK utilisé dans la série Netflix "La Casa de Papel"

C'est une fierté dont les supporters des Rouge et Noir se souviendront longtemps. La célèbre série "La Casa de Papel" de Netflix a réutilisé leur tifo "La Casa de Roazhon" dans l'un de ses épisodes. On peut voir l'image, légèrement modifiée dans l'épisode 2 de la saison 3.

Rennes, France

C'est une belle surprise et surtout une fierté pour les membres du RCK, le Roazhon Celtic Kop, l'un des plus important groupe de supporters des Rouge et Noir. Un tifo réalisé pour le match Rennes/Montpellier en mai 2018, dévoilé au Roazhon Park, a été utilisé dans la saison 3 de la série Netflix "La Casa de Papel". Il a été légèrement modifié pour les besoins de la série. Vous pouvez le voir furtivement dans l'épisode 2. La nouvelle saison de la série vient tout juste de sortir ce 19 juillet. Tous les fans du Stade Rennais ont donc pu découvrir, ou redécouvrir, ce magnifique tifo.

Dans la série, les scénaristes veulent montrer que les célèbres braqueurs Denver ou encore Berlin, sont soutenus partout, même dans les stades de foot.

"La Casa de Rozahon, le regard braqué sur l'Europe" a donc été remplacé par le slogan "Liberté, Égalité, Résistance", mais ça suffit pour faire la fierté des supporters, amoureux du Stade Rennais et du club lui-même.

Les internautes se sont tout de suite emparés de l'événement. La série a même répondu au club : "Merci de faire partie de la Resistencia, Rennes." écrit le community manager sur Twitter.

On le rappelle, le Stade Rennais a remporté le championnat de France des Tribunes lors de la saison 2017-2018, juste après avoir dévoilé pour le dernier match de la saison au Roazhon Park ce magnifique tifo de "La Casa de Roazhon".