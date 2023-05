Stade Rochelais : Deux frères se font tatouer la deuxième étoile de champion d'Europe

Julien et Loïc Braud, nés à La Rochelle sont de fervents supporters du Stade Rochelais, si bien que le logo de leur équipe de rugby fétiche est gravé dans leur peau. Depuis l'année dernière, la Caravelle avec l'année 2022 et la première étoile est visible dans la nuque de Loïc, 36 ans. Le Rochelais n'a pas attendu longtemps pour se faire tatouer la deuxième. Peu de temps après le titre de champion d'Europe du Stade Rochelais, il a rapidement pris contacte avec Yohane Pelletier, son tatouer basé à Rochefort. Dans la foulée, il a appelé son frère cadet Julien pour immortaliser ce moment ensemble. Lui aussi possède la fameuse Caravelle, sur le mollet, avec "les initiales des prénoms de mes enfants et le pic du midi parce que je suis né à La Rochelle mais je vis à Mont-de-Marsan et je vois les montagnes tous les jours". Mais jusqu'à ce deuxième sacre, Julien n'avait pas encore d'étoile dans la peau. "Au moment de la première victoire, ce n'est pas comme ça que je l'ai fêté. Cette année, j'étais sur le port pour regarder la finale et je me suis dis qu'il me fallait ces deux étoiles", se réjouit Julien.

Le tatouage de Julien Braud sur son mollet gauche représente le logo du Stade Rochelais stylisé avec les initiales du prénom de ses enfants et le pic du midi © Radio France - Lucas Bouguet

"Il reste plein de place pour en mettre d'autres"

Loïc Braud, 36 ans, le benjamin s'est fait tatouer le logo des Maritimes dès le premier titre de champion d'Europe, l'année dernière. C'est pour cette raison que l'année 2022 s'affiche en bas du logo de son équipe fétiche. Une Caravelle redessinée en 2016 avec laquelle s'accompagnait une métamorphose du club. "C'est le début de l'ascension avec leur première place en Top14 et leur participation à la Champions Cup en 2017." Le début d'une grande histoire au plus au niveau, pour Loïc. L'idée de venir inscrire dans sa chair le logo lui est venue au Stade Vélodrome, le 28 mai 2022 pour leur première victoire en Champions Cup .

"C'était une émotion intense d'être dans ce stade et de battre le grand Leinster. Je n'avais pas forcément l'idée de faire ça au départ parce que les titres peinaient à arriver pour le club. Mais du coup c'était tellement fort en émotion et tellement puissant que deux jours après j'ai contacté mon tatoueur." Dans sa nuque, le titre arrive presque aussi vite que le trophée sur le Vieux-Port. Trois jours après le sacre, la première étoile est déjà gravé sur peau. Le Rochelais n'a d'ailleurs pas envie que ça s'arrête à deux étoiles. "On n'a pas le gabarit de nos joueurs mais il reste plein de place pour en mettre d'autres".

De gauche à droite : Julien Braud, son frère Loïc et leur tatoueur Yohane Pelletier à Rochefort devant son salon Addict Tatoo © Radio France - Lucas Bouguet

Un moment que les deux frères fans du Stade Rochelais ne sont pas prêts d'oublier. "C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. C'est sympa de voir les autres se faire tatouer aussi. Là on va avoir un lien encore plus fort", conclut Julien Braud.