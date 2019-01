STAGE QATAR PSG - Une course de dromadaires et une rencontre avec "Salt Bae" pour terminer

Le PSG repart ce jeudi à 13h00 de Doha. Le club de la capitale a terminé son stage au Qatar. Un stage qui a vu mercredi les Parisiens participer à une course de dromadaires et le soir rencontrer le restaurateur turc "Salt Bae" véritable star des réseaux sociaux.

Doha, Qatar

Les joueurs du PSG sont de grands enfants. Entre deux séances d'entraînement mercredi à Doha, ils ont pu s'amuser et rencontrer une star des réseaux sociaux. Invités mercredi à une soirée "Arabian Night" (organisée par le club), les joueurs ont croisé à cette occasion "Salt Bae". De son vrai nom Nusret Gökçe, c'est une star des réseaux sociaux. Le chef turc a une manière très particulière de saler la viande. Son geste est devenu viral sur internet. Neymar, Thiago Silva jusqu'à Jesé, tous se sont faits prendre en photo à côté de l'homme au 19 millions de fans sur Instagram.

Un peu plus tôt dans la journée les joueurs du PSG ont participer à une course de dromadaires. Ils ne sont pas montés sur leur dos. A bord de plusieurs voitures, ils ont encouragé leur monture comme c'est la tradition au Qatar pour ce genre de course. Une boite accrochée sur le dos des dromadaires permet aux participants de communiquer par talkie-walkie avec eux. Les dromadaires parcourent quatre kilomètres et ils peuvent faire des pointes à 40km/h. Les footballeurs se sont visiblement éclatés.

Vainqueurs des deux premières courses, Neymar Jr et Coach Tuchel ont fait don de leurs gains aux œuvres du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain : deux chèques de 25 000 euros chacun de l’opérateur téléphonique qatarien Ooredoo partenaire officiel du Club et organisateur de l’événement.

Djamdjamdjam!!!! Gamgamgam !!!! Djodjodjo!!! : apprenez à encourager un dromadaire de course avec les joueurs du PSG . (Regardez la deuxième et la troisième vidéo).