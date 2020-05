Star Wars Day : le 4 mai est la journée mondiale de Star Wars

Le Star Wars Days est la journée consacrée à la licence Star Wars. Rendez-vous incontournable des fans de La Guerre des étoiles, cette date est l'occasion d'en apprendre plus sur l'avenir d'une galaxie très très lointaine où les Jedi utilisent la Force pour vaincre l'Empire du mal.

Le film La guerre des étoiles sorti en 1977 est la première brique d'un univers gigantesque et toujours populaire 43 ans après.

A l'image de son héros Luke Skywalker, le réalisateur George Lucas créé cette saga avec les moyens du bord. Désormais, l'empire Star Wars est une titanesque mine d'or, il a été acheté en 2012 par Disney pour la coquette somme de 4 milliards de dollars. Afin de rentabiliser son investissement, la firme aux grandes oreilles met immédiatement en chantier une nouvelle série de films au cinéma et officialise un jeu de mots autour du 4 mai :

May the fourth (le 4 mai) devient donc la date officielle du Star Wars Days en clin d’œil à la réplique culte May the Force, le fameux "que la force soit avec vous" répété dans la saga.

Reconstitution d'une scène de Star Wars : la menace fantôme © Getty

Que représente Star Wars en 2020 ?

Star Wars se décline déjà en neuf films principaux, divisés en trois trilogies, auxquels s'ajoutent deux films dérivés intitulés Rogue One et Solo. Depuis les années 80, la licence a servi de base à des jeux vidéos, des séries animées, des jouets, des romans, des bandes dessinés et tous les produits textiles imaginables.

Dorothée chante le générique d'un dessin animé dérivé de Star Wars © Getty

Véritable phénomène de société, Star Wars est une licence transgénérationnelle qui se renouvelle en permanence et réécrit sa propre histoire. Les effets spéciaux des anciens films sont mis à jour régulièrement pour paraître plus modernes. Des séries animées comme Les petits Ewoks sont désormais oubliées. Les comics Star Wars publiés jusqu'en 2012 par l'éditeur Dark Horse sont eux aussi effacés et sont remplacés par de nouvelles publications produites cette fois par Marvel Comics.

Le faucon millenium en Lego - Constance Debost

Star Wars, c'est aussi trois générations de fans. La saga se réinvente en fonction des modes et des envies du public. Dernièrement, ce sont les boîtes de Lego permettant de construire les vaisseaux préférés des fans qui ont fait sensation.

Certains fans se revendiquent même comme adeptes de la religion Jedi aperçue dans les différents films. En 2001, on comptait plus de 175 000 padawans (les apprentis Jedi) au Royaume-Uni.

A quoi sert le Star Wars Day ?

Cette date symbolique du 4 mai est l'occasion pour Disney de mettre en scène ses annonces et la promotion de la licence.

En temps normal, de nombreuses animations sont organisées dans les parcs à thème comme Disneyland. La marque compte également sur les cosplayeurs, des fans costumés amateurs ou professionnels, qui interprètent le rôle les personnages dans de nombreux rassemblements et prennent la pose pour des photos avec le public, ravi.

Cosplayeur incarnant Obi-Wan Kenobi © Getty

Le Star Wars Day est aussi l'occasion pour le studio de faire des annonces sur ses futurs sorties. Disney met en scène sa communication et dévoile les dates de sorties des prochains films, des prochaines séries ou jeux vidéos de la franchise dans des shows millimétrés. Une façon comme une autre de maintenir les fans sous pression et de faire parler de La guerre des étoiles.

Des médias spécialisés se font d'ailleurs l'écho de ces annonces. C'est le cas du podcast Outrider produit et animé par Thibaut Claudel qui décortique et analyse les annonces et les informations qui concernent la saga. De quoi tout comprendre à Star Wars et faire de vous de vrais chevaliers Jedi.