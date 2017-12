VIDEO - Dans une galaxie franc-comtoise lointaine, très lointaine... R2D2 est devenu Franc-Comtois. Tout ça grâce à Frédéric Hennequez. Dans son garage et pendant 10 mois, il a fabriqué la réplique exacte du célèbre robot, grandeur nature !

Pontarlier, France

Mais où vit donc R2D2 quand il n'est pas dans nos salles de cinéma ? Tatooine ? Le Falcon Millénium ? Non... Il est aux Alliés, dans le Haut-Doubs. Frédéric Hennequez a fabriqué un R2D2 il y a moins d'un an, après 10 mois de bricolage. Le résultat est bluffant.

Le retour de R2D2

A l'origine, Frédéric voulait simplement construire une poubelle à l'effigie du célèbre robot. Mais en cherchant sur Internet, il est tombé sur un forum de fans français qui montraient leur R2D2. Impressionné, il s'est lancé lui aussi dans l'aventure. C'est d'ailleurs sur ce forum qu'il a pu avoir les dimensions officielles du R2D2 ainsi que des plans, des conseils pour le fabriquer et manier l'électronique. 10 mois et 5.000 euros plus tard, il l'avait enfin... un vrai R2D2.

Le réveil de la force robotique

Ce R2D2 franc-comtois peut rouler et surtout parler. Tout ça grâce à une application smartphone. Ainsi Frédéric peut choisir de diffuser des sons tristes, heureux, des bouts de discussion robotique ou même des répliques des films. Si on ne peut pas voir la princesse Leia apparaitre par 3D, on peut tout de même l'écouter demander de l'aide à Obi-Wan.

© Radio France - Laurine Benjebria

R2D2 et son maître Frédéric Hennequez © Radio France - Laurine Benjebria

Un nouvel espoir

Alors Frédéric ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà un costume de Chewbacca ; mais il veut refaire un autre R2D2, en version améliorée, ainsi qu'un costume du célèbre accolyte, C2PO. Une façon de réaliser un rêve d'enfant : incarner ses personnages préférés.

Il suffit d'une commande et d'une application pour faire rouler et faire parler R2D2 © Radio France - Laurine Benjebria

Frédéric ne sort pas son R2D2 tous les jours. Il le présente aux conventions et lors des sorties ciné de la saga, comme ce week-end pour l'événement spécial Star Wars à Vesoul. Mais il a un autre rêve maintenant : pouvoir mettre son robot dans un des prochains films. Il faut dire que la production de Star Wars a utilisé des R2D2 fabriqués par des fans anglais dans les Episodes VII et VIII.