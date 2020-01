Steinbach : ils éteignent leur télé pendant cinq jours et passent des soirées conviviales

Steinbach, France

Cinq soirées où l'on oublie la télé et à la place on passe un moment utile et convivial. Cet événement, la "semaine sans télé" existe depuis dix ans, dans la commune de Steinbach dans le Haut-Rhin. Il se déroule au Foyer , près de l'église, aux alentours de 20 heures.

Pendant cinq jours, pendant la période des longues soirées d'hiver de janvier, l'Association du Foyer de Steinbach propose des activités pour les habitants, pour se réunir et oublier les écrans.

Des soirées où l'on apprend des choses, où l'on rencontre du monde loin des écrans

Lors de ces soirées, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Il y a du bricolage, une soirée culturelle ou une soirée pour les enfants. Ce lundi 20 janvier, il y avait atelier de bricolage eco-responsable. Les habitants, entourés des bénévoles ont appris à faire du dentifrice ou du produit vaisselle ou encore coudre des sacs biodégradables.

Le but c'est de se rencontrer et créer du lien. C'est accessible à tous et cela fait une belle ambiance dans le village", Claire Huot-Marchand, la présidente de l'association du Foyer de Steinbach

Atelier couture avec fabrication d'un sac biodégradable © Radio France - Guillaume Chhum

Claire Huot-Marchand est présidente de l'association du Foyer de Steinbach, elle explique le principe de cette opération Copier

Ce mardi à 18 heures, il y aura des contes pour les plus petits, on parlera également du loup. Ce mercredi, c'est voyage autour du monde en récits des habitants

Une soirée "auberge espagnole " le vendredi soir pour terminer et passer un moment de convivialité

Ces cinq soirées sans télé se terminent le vendredi soir. Le thème c'est "l'auberge espagnole", chacun peu ramener quelque chose à manger et la soirée se termine par un bon moment de convivialité.

J'avoue, le soir je regarde la télé ! Mais ces soirées ça change, c'est super ludique et ça permet de faire des rencontres," Michelle, une habitante de Steinbach

Claire Huot-Marchand est présidente de l'association du Foyer de Steinbach © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur ces cinq soirées sans télé à Steinbach Copier

Cela permet aux habitants de se parler, d'échanger, de se rencontrer et d'apprendre des choses utiles.