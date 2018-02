Bourogne, France

Gilles Aubry, qui vit aujourd'hui en Savoie, a eu l'heure surprise d'être contacté récemment par le 1er Régiment d'Artillerie de Bourogne. Il a alors appris que le régiment venait de retrouver au Pérou la stèle de son grand-père, mort au combat en 1914.

Une nouvelle inespérée

Une nouvelle inattendue pour le sexagénaire qui avait lui-même entrepris ses propres recherches : "Il s'avère que mon épouse est passionnée de civilisation andine et qu'on est allés plusieurs fois au Pérou. Je m'étais donc intéressé à cette stèle dont je connaissais parfaitement l'existence puisque j'en avais vu des photos qui avaient été prises après qu'elle ait été érigée dans les années 20. Et quand j'avais voulu essayer de la retrouver, on m'avait dit que la stèle avait disparu donc j'avais renoncé à aller la voir jusqu'à ce qu'un lieutenant du régiment prenne contact avec moi par internet."

C'était le héros familial - Gilles Aubry, le petit-fils du lieutenant Aubry

La nouvelle a bien sûr beaucoup ému Gilles Aubry qui avait beaucoup entendu parler de son grand-père, directeur apprécié d'une mine au Pérou avant de s'engager avec l'armée française : " Ma grand-mère m'en avait beaucoup parlé quand j'étais jeune. Pour elle c'était d'abord le grand amour de sa vie et c'était aussi un monsieur qui était voué, sans aucun doute, à un certain destin. Moi, étant jeune, je le voyais comme une photo et comme une espèce de légende et d'idéal, des études importantes, une belle carrière et après la guerre, la défense du pays, c'était le héros familial dont on parlait beaucoup lors des réunions de famille."

Gilles Aubry attend maintenant de voir le monument de ses propres yeux. Il devrait participer à l'hommage qui sera rendu le 11 novembre prochain à son grand-père au Pérou pour le centenaire de la fin de la guerre.