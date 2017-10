Stéphane Bern se filme pour soutenir le château de Saint-Vidal en Haute-Loire

L’animateur télé Stéphane Bern adresse un message vidéo d’encouragements à l’équipe du château de Saint-Vidal en Haute-Loire. La forteresse du XVIème siècle pourrait devenir un Puy du Fou altiligérien.

C'est sur Twitter ce week-end que le célèbre animateur télé Stéphane Bern a adressé tous ses encouragements à l’équipe du château de Saint-Vidal en Haute-Loire. Fondu d'histoire et de patrimoine, il s'est filmé dans la rue à Paris pour encourager Vianney D'Alançon, le propriétaire de la forteresse au nord-ouest du Puy-en-Velay. Ce dernier envisage de rénover le château du 16e siècle et même d'en faire une sorte de Puy du Fou altiligérien.

Merci Stéphane Bern pour votre soutien au projet spectaculaire de la forteresse de #SaintVidal et à toute la #HauteLoire ! pic.twitter.com/AHIq5xjptt — SaintVidal (@ForteresseSV) October 20, 2017

"J’apporte tous mes encouragements à Vianney D’Alançon pour les habitants du village et toute la région du village, explique ainsi le présentateur au beau milieu d’un trottoir parisien. J’espère que tous ensemble, on pourra faire ressusciter cette belle forteresse et que tout le monde puisse la visiter très prochainement."

