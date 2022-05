Stéphane Le Foll, le maire du Mans, caricaturé sur un mur au stade Pierre Piffault

Le festival Plein Champ, dédié à l'art urbain et si cher au maire du Mans, aurait-il quelque peu débordé des limites du Gué de Maulny ? À quelques centaines de mètres seulement du parc qui accueille l'événement, une caricature de Stéphane Le Foll a fait son apparition il y a quelque temps sur un vieux mur de tennis, dans l'enceinte du stade Pierre Piffault, le long du boulevard Demorieux. Un portrait anonyme, réalisé dans un style graffiti, à propos duquel personne ne semblait savoir quoique ce soit.

"Ah oui, je l'ai vu en passant en voiture il y a quelques mois, rigole Loïc Daragon, un des responsables du COP, le club de rugby résident, mais on ne sait pas du tout qui a fait ça, on n'a rien vu, aucune idée !" Même son de cloche du côté du CSE Renault, également utilisateur de ces installations propriétés du groupe Renault : "Vous me l'apprenez, s'étonne, un peu gêné le président de la structure, Mickaël Mercent, je vais aller voir pour me rendre compte, il faut peut-être faire quelque chose..."

Le portrait fait face au Boulevard Demorieux © Radio France - Ruddy Guilmin

Proche du style du caricaturiste manceau Kadran, le portrait serait-il de son fait ? Non plus assure celui-ci au téléphone : "Moi je travaille principalement sur ordinateur, je ne fais pas de grand format à la peinture comme ça. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que je fais". Le mystère demeurait donc entier... Jusqu'à ce qu'un fin connaisseur d'art urbain ne nous mettent sur la piste, en reconnaissant les lettrages qui entourent le visage.

Les auteurs démasqués se marrent bien

Démasqué, l'un des deux co-auteurs, que nous appellerons Charles, se marre d'être interrogé sur le sujet... Près d'un an après avoir commis ce graff en toute illégalité ! "C'était en juillet dernier, on a profité d'une belle journée pour se faire un mur, dans ce coin du stade complètement à l'abandon. Comme c'était fermé, on a dû passer par dessus un portail avec nos seaux de peinture et nos sacs de bombes." En prenant en effet pour modèle une caricature de Kadran, le duo a travaillé pendant deux jours, en pleine journée, "comme si c'était autorisé", rigole Charles, qui se souvient de quelques klaxons d'automobilistes saluant leur démarche.

Quant au sens de tout ça, on s'interroge... Cette caricature en apparence plutôt gentille cache-t-elle un message politique cinglant et subversif ? Ou bien a-t-on affaire ici à deux admirateurs du maire-président, ancien porte-parole du gouvernement de François Hollande, s'adonnant au culte de la personnalité ? Ni l'un ni l'autre promet Charles : "Sur un coup de tête, on s'est dit qu'on ferait bien une petite caricature du maire, que les gens trouveraient ça drôle parce qu'il a quand même une tronche quoi, il est bien caricaturable ! Et puis ça lui fait un petit clin d'œil parce qu'il fait quand même pas mal de trucs pour le street-art." De là à retrouver ce portrait à la prochaine édition de Plein Champ ?