VIDEOS - Stéphanie Gicquel, sportive de l'extrême : "Il est important de réaliser ses rêves"

Stéphanie Gicquel, sportive de l'extrême, est passionnée par l'Arctique et l'Antarctique où elle court. Elle s'engage pour promouvoir le sport féminin et va au-devant des jeunes dans les écoles pour leur dire que "tout est possible" et qu'il faut "réaliser ses rêves".

La sportive, plutôt petite et menue, explique que si les femmes ont du mal à se faire une place dans ce monde du sport de l’extrême c'est parce "qu'il y a une représentation auprès du grand public mais aussi dans le monde de l'aventure dans laquelle seuls des hommes grands et forts pourraient réaliser de telles expéditions et c'est vrai que quand on est une femme ... on rencontre beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et quand on réussit, c'est parfois encore plus difficile. Le sport extrême au féminin n'est pas encore totalement accepté".

Stéphanie Gicquel pratique l'ultra trail, la course à pied sur longue distance. "Je cours souvent sur 180, 200 kilomètres. J'ai traversé l'Antarctique en 74 jours sur 2045 kilomètres".

J'ai voulu connaitre mes limites

Marathon du Pôle Nord avril 2013. -

La passion du sport extrême s'est installée peu à peu raconte Stéphanie Gicquel. "Après avoir fait un marathon, j'ai eu envie de voir ce qu'il y avait au-delà. J'ai voulu connaitre mes limites en termes de distance. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur ce type de sport".

Stéphanie Gicquel est la seule française à avoir couru un marathon autour du Pôle Nord, "un lieu absolument magique", dit-elle. "Il faisait moins 30 au début du marathon et moins 40 en fin de marathon".

Je veux monter la beauté de l'Arctique et de l'Antarctique au public

Stéphanie Gicquel veut partager sa passion et son amour de ces paysages extraordinaires. "J'ai aujourd'hui pour objectif de faire connaitre ces régions Arctiques et Antarctiques car j'ai pris conscience que ce continent n'est absolument pas connu et je veux sensibiliser le public à la beauté de ces contrées".

Stéphanie Gicquel -

Elle veut aussi s'adresser aux jeunes "Je vais dans les écoles pour sensibiliser les jeunes au dépassement de soi et à l'importance de réaliser ces rêves. Je pense que tout est possible."

Elle ne cache pas que si tout est possible, tout n'est pas toujours facile. "Il faut accepter de sortir de la norme et de se sentir très seul", conclut Stéphanie Gicquel.

