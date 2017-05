Stop aux avions de voltige à Villeuneve-les-Maguelone

Des habitants de Villeneuve-les-Maguelone (Hérault) en ont assez d'entendre des avions de voltige au-dessus de leur tête. Le maire a écrit quatre courriers à la Direction de l'aviation civile. Des courriers restés sans réponse.

Dans son dernier courrier qui date du 28 avril, le maire de Villeneuve-les Maguelone évoque "plusieurs avions qui survolent la commune et dont les vrombissements sont très pénibles". C'est la 4e lettre que Noël Ségura (SE) envoie à la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Qui ne lui a jamais répondu.

Impossible de faire la sieste

Régulièrement des avions de voltige viennent faire quelques figures entre la cathédrale de Maguelone et le lac d'Ingril, à Vic-la-Gardiole. Très gênant, surtout l'été "c'est pratiquement tous les jours à des heures où on souhaite être tranquille, comme au moment de la sieste" regrette le maire.

Le maire demande la fin des nuisances Copier

Des fois, ils nous dessine des petits cœurs

"C'est pénible et fatiguant" renchérit Claude Salaché, un habitant de la commune qui n'en peut plus du bruit des moteurs. "De temps en temps, il nous font des petits cœurs avec une flêche alors le spectacle, on le regarde une fois, deux fois mais après c'est plus un spectacle..."

Vous êtes dehors en train de prendre l'apéro et vous avez ce bruit. C'est pénible! Copier

Pourquoi les avions ne vont_ils pas faire de la voltige en pleine mer? Au moins, il ne dérangerait personne. Claude Salaché s'est posé la question lui aussi et croit savoir que "les pilotes ont besoin d'un repère visuel sur terre" pour exécuter leurs figures. Dans ce cas précis, c'est la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelone qui joue ce rôle.

Dernière précision du maire de Villeneuve-les-Maguelone: les avions de voltige sont bleu et blanc, assez hauts dans le ciel. A ne pas à confondre avec l'avion qui sert à la démoustication, jaune et volant à très basse altitude, à une heure matinale.